Ergin Ataman'dan Kobe Bryant yorumu: ''Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyordu''
Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili açıklamasında ''Kobe Bryant ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Kobe gelip Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu'' dedi.
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29 Ocak 2020 Çarşamba 17:17
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