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Ergonomik ne demek, TDK'ya göre Ergonomik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ergonomik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ergonomik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ergonomik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ergonomik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ergonomik ne demek, TDK'ya göre Ergonomik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ergonomik ne demek? Ergonomik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ergonomik kelimesi. Peki ergonomik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ergonomik nedir, ergonomik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ERGONOMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ergonomik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ergonomik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ergonomik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kullanışlı
- Elverişli

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