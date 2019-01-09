Ergün Kılıç DSP’den Arguvan adayı oldu

İş adamı Ergün Kılınç DSP'den Arguvan Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Arguvan'da DSP seçim bürosu açılışı sonrası Hurşit Eren Parkında vatandaşlara seslenen Ergün Kılıç, "Bu görevi siz tebliğ ettiniz biz de üstlendik. Arguvan'ın yakından tanıdığı Ersoy Eren ve Vahap Doğan ile birlikte yola çıktık. Sevgili hemşehrilerimiz ben ilk, orta ve lise öğrenimimi Malatya'da tamamladım. Daha Sonra 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandım. İzmir'de okuduğum dönemde ticaret hayatına başladım 19 yaşında yaklaşık 20 yıldır aktif ticaretle uğraşıyorum. 2 dönemdir Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Üyesi görevini yürütmekteyim 5 yıldır Ortak Değer Malatya Derneğinin kurucu başkanlığını yapıyorum. Tabi ülkemiz 31 Mart yerel seçimlerine doğru gidiyor. Biz de doğup büyüdüğümüz ilçemiz Arguvanımıza, bu gün sizlerin huzurunuzda Demokratik Sol Partiden Arguvan Belediye Başkanlığı adaylığımı şahsım olarak bir kardeşiniz olarak açıklamaktan onur ve gurur duyuyorum. Biz Arguvan'a sorun olmaya değil sorun çözmeye talibiz. Bu güne kadar ilçemizde görev yapmış belediye başkanlarımıza mevcut belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhakkak burada seçilen herkes eminiz ki Arguvanımıza hizmet etmek için çalışıyor. Kardeşiniz olarak ekibimizle beraber bizim de iddiamız bu hizmetlerin çıtasını çok daha yukarı çıkarmak. Yaklaşık 5 aydır ekibimizle abilerimizle beraber sahadayız fakat biz köyümüzden ilçemizden hiçbir zaman kopmadık. Aynı zamanda siyasetçilerimiz diyor ya içinizden biriyim iyi bir çiftçiyim ilacımı da atarım bahçede budama da yaparım belleme de yaparım. Yeri gelir bürokrasiyle de inşallah çözüm üretirim. Arguvanımızın bu süreç içerisinde muhakkak sorunlarını tespit ettik. Bazı köylerimizin mahallelerimizin hala içme suyu sorunları var yol sorunlarımız var alt yapı kanalizasyon sorunlarımız var hasta hane sorunumuz var. Sağlık ocağımız genişletiliyor fakat sağlık ocağı artık Arguvan'a yetmiyor. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Hastane istiyoruz. İnşallah göreve geldiğimiz günden itibaren sorunları çözmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA