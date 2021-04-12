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  3. Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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