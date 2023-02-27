Ergyn Ahmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergyn Ahmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergyn Ahmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergyn Ahmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergyn Ahmeti 21 Aralık 1995 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergyn Ahmeti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ergyn Ahmeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ergyn Ahmeti'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ergyn Ahmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergyn Ahmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergyn Ahmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergyn Ahmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında FC Prishtina

12 Ağustos 2020 yılında FC Drita

21 Temmuz 2021 yılında KF Dukagjini

Ergyn Ahmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergyn Ahmeti şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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