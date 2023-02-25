Ergys Alushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Alushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergys Alushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergys Alushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergys Alushi 16 Haziran 1986 tarihinde Kuçovë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergys Alushi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ergys Alushi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Ergys Alushi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergys Alushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergys Alushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergys Alushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergys Alushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2012 yılında KF Naftëtari

11 Eylül 2015 yılında KS Lushnja

Ergys Alushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergys Alushi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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