Ergys Kace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Kace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ergys Kace kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ergys Kace ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ergys Kace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Kace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ergys Kace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Kace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergys Kace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergys Kace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergys Kace 8 Temmuz 1993 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ergys Kaçe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergys Kace Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL SPORTS GmbH yapmaktadır. Ergys Kace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ergys Kace'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergys Kace Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ergyskace26/

Ergys Kace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergys Kace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ergys Kace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergys Kace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2010 yılında PAOK

1 Temmuz 2011 yılında Anag.Epanomis

30 Haziran 2012 yılında PAOK

23 Ağustos 2016 yılında Viktoria Plzen

31 Aralık 2016 yılında PAOK

31 Ocak 2018 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2019 yılında PAOK

31 Ağustos 2019 yılında AE Larisa

30 Haziran 2020 yılında PAOK

3 Ekim 2020 yılında Aris Selanik

5 Eylül 2021 yılında FK Partizani

19 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2022 yılında Veria NPS

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında Panevezys

31 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Ergys Kace kimdir

Ergys Kace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergys Kace şuan Volos NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Achilleas Triandrias (2001–2004), PAOK (2004–2010)

Ergys Kace Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ergys Kace nereli

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