Ergys Kola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Kola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergys Kola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergys Kola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergys Kola 18 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergys Kola Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ergys Kola'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergys Kola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergys Kola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergys Kola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergys Kola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2020 yılında KF Klosi

8 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Ergys Kola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergys Kola şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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