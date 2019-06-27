Erhan Çelik ve Sedef Orman Zaim'in birlikteliği çok konuşulmuştu. Çünkü; Erhan Çelik eşi Gülben Ergen'den boşanmış, Fikret Orman'ın ihanetine uğrayan eski eşi Sedef Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu durum da birçok kişinin internette Erhan Çelik ve Sedef Orman Zaim'in birlikteliklerine yönelik arama yapmasına neden olmuştu. Birlikteliklerini halen merak eden kişiler Erhan Çelik ve Sedef Orman Zaim hakkında arama yapmaya devam ediyor. Peki Erhan Çelik kimdir? Sevgilisi Sedef Orman Zaim kimdir? Detaylar haberimizde.

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

Erhan Çelik, 2 Eylül 1977 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Polatlı’da bitirdikten sonra üniversitede de İşletme bölümünden mezun oldu. 1990’lı yılların başında kurualn Polatlı televiyonunda haber sunmaya başlayan Çelik, 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu’nda polis-adliye gece muhabiri olarak göreve başladı.

Ardından SHOW TV’de Reha Muhtar’ın ekibinde Ankara Haber Bürosu’nda çalıştı. 2002 yılında Kanal 7’de “Bu Kadar Olur” adlı bir reality show yaptı. Daha sonrasında Ahmet Hakan’ın yerine ana haber sunmaya başladı ve 7 yıl boyunca görevini sürdürdü.

12 Nisan 2013 tarihinde Habertürk TV’de çalışmaya başlayan Çelik, 1 Ocak 2014 tarihinde Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevine atandı. Bu göreviyle birlikte Show Haber’in Genel Sorumluluğunu yapan Çelik, 8 Temmuz 2014 tarihinde Show Haber’in Genel Sorumluluk görevini sona erdirdi.

Temmuz ayında bir kere daha Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği’ne başlayan Çelik, 5 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1’de ana haberi sunan Erhan Çelik, 6 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa etti.

ERHAN ÇELİK-GÜLBEN ERGEN EVLİLİĞİ

Gülben Ergen ve Erhan Çelik yakın dostları Taşkın Sabah ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın şahitlik ettikleri nikah töreniyle evlenmişti.

İzmir Şirince'deki Güllü Konakları'nda evlenen ünlü çiftin nikahını Selçuk Belediye Başkanı Dr. Zeynel Bakıcı kıymıştı.

Gülben Ergen'in ilk eşi Mustafa Erdoğan'dan 3 oğlu, Erhan Çelik'in de ilk evliliğinden 1 oğlu olmasına karşın çocuklar nikaha katılmamıştı...

ERHAN ÇELİK VE GÜLBEN ERGEN'İN AYRILIK KARARI

Gülben Ergen ve Erhan Çelik çifti bir süre sonra sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile haber sunucusu Erhan Çelik'in boşanma sebebi Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programında masaya yatırılmıştı. O dönem sosyal medya hesaplarında peş peşe boşanacakları yönünde mesaj yayınlayan Erhan Çelik ve Gülben Ergen, herkesi şoke etmişti. Gülben sosyal medya hesabından "Yoluma tek başına devam etmeye karar verdiğim doğrudur. Kararım en hayırlısıdır" notunu paylaşmıştı. Erhan ise "kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından hareketle boşanma davası açtım" ifadelerine yer vermişti. Bu ayrılık kararı sonrası çiftin boşanma gerekçeleriyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak çiftin ayrılık haberini o dönem ilk kez duyuran 'Renkli Sayfalar' programında çifti boşanmaya kadar götüren farklı gerekçeler sıralanmıştı.

Erhan Çelik işi gereği Ankara'ya yerleşmek zorunda kalmıştı. Sadece hafta sonu İstanbul'a gelen Çelik'in o dönemki eşi Gülben Ergen bu arada çok yalnız kalıyordu. Erhan Çelik 'Sen Ankara'ya gel' önerisinde bulunsa da ünlü şarkıcı gerekçe olarak 3 oğlunu göstermişti. Daha sonra Çelik işini İstanbul'a taşısa da kriz devam etti. Gülben Ergen sıkıntılarını eski eşi Mustafa Erdoğan'a anlatmaya başlamıştı. Tüm bunların yanında çiftin ayrılığının asıl sebebi her iki ünlünün eski evliliklerinden olan çocukları. Erhan Çelik'in bir, Gülben Ergen'in de 3 oğlu var. Çelik'in yakınlarına ''Ben çocuğumla yaşayamıyorum. Gülben'in çocukları ile yaşıyorum'' demesi bardağı taşıran son damla olmuş...

SEDEF ORMAN ZAİM KİMDİR?

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Sedef Orman'ı kamuoyu Beşiktaş başkaın Fikret Orman ile tanıdı. Balıkesir doğumlu olan Sedef Orman, ortaokulu Sainte Pulcherie ve Notre Dame de Sion’da, liseyi American High School of Dusseldorf’ta okudu.

Los Angeles’taki Pepperdine University’de yaptığı pazarlama lisansı olan Sedef Orman, ardından reklam ve grafik master’larını tamamladı. Sedef Orman, 2000’li yıllardan itibaren Derimod’un ihracatçı kimliğinden perakendeci olarak yoluna devam etme sürecinde önemli rol oynadı.

Son on yıldır deri ceket tasarım, planlama, üretim ve mağazacılık anlamında tüm operasyonu yöneten Sedef Orman, marka yönetimi ve kurumsal iletişim departmanlarının da başında yer alıyor. Derimod şirketi Sedef Orman'ın annesi ve dayısının şirketi. Şirketin başında Ümit Zaim bulunuyor.

FİKRET ORMAN EŞİNDEN NİYE BOŞANDI?

Fikret Orman 2012 yılında Bodrum'da bir teknede genç bir kızla yakalanmıştı. Aldatma fotoğraflarını gören eşi Sedef Zaim Orman kocasını affetmemiş ve soluğu mahkemede almıştı. Bahar Özden ile olan ilişkisinden sonra bin pişman olan Fikret Orman, karısıyla yeniden barışmanın yollarını aramıştı. Çiftin biraraya gelecekleri konuşulurken Fikret Orman eşine hala aşık olduğunu açıklamıştı.

Sedef Orman'ın ayrıldığı eşi Fikret Orman'dan iki kızı bulunuyor. 21 yıllık evlilik sonrasında boşanan çiftin kızları Aslıgül ve Nazlı Orman güzellikleri ile biliniyorlar.

Sedef Orman, Fikret Orman’ın ihanetine uğrayınca Eylül 2012’de evliliğine nokta koymuştu.

ERHAN ÇELİK VE SEDEF (ORMAN) ZAİM ÇİFTİNİN BİRLİKTELİKLERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sedef Orman'ı gündeme getiren Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan haber spikeri Erhan Çelik ile olan görüntüleri olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi olan Sedef Orman, Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı.