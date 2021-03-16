Erhan Önal kimdir, nereli? Papaz Erhan kimdir, öldü mü? Kaç yaşında ve neden öldü? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde derledik.

ERHAN ÖNAL KİMDİR, NERELİ?

3 Eylül 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Erhan Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Erhan Önal, 1982 yılında da Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sadece 7 hafta forma giyerek yeniden eski takımına geri dönmüştü. 1979'dan 1981'e kadar Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda yedi kez forma giyen Önal, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

PAPAZ ERHAN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

1985/86 sezonunda Standart Liege takımından Galatasaray’a transfer olan Erhan Önal, Galatasaray'da oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabını almıştı. Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırdı. Papaz Erhan lakaplı Erhan Önal 16 Mart 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

64 yaşında ölen Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın neden öldüğü bilinmemektedir.