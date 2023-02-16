Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erhan Sengul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erhan Sengul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erhan Sengul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erhan Sengul 15 Kasım 1993 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erhan Şengül şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erhan Sengul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erhan Sengul, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erhan Sengul'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erhan Sengul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erhnsngl/

Erhan Sengulboyu ve yaşı kaç

Erhan Sengul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erhan Sengul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Erhan Sengul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erhan Sengul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hekimoğlu Doğan

19 Eylül 2013 yılında 1957 Espiye

15 Ocak 2014 yılında Yomra Spor

6 Ağu 2014 yılında 68 Yeni Aksaray

23 Ocak 2015 yılında Yomra Spor

31 Ağu 2015 yılında Nevşehir Gençlik

2 Temmuz 2016 yılında Güzelorduspor

1 Temmuz 2018 yılında Yomra Spor

28 Ocak 2022 yılında Hacettepe

25 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Erhan Sengul kimdir

Erhan Sengul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erhan Sengul şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Erhan Sengul nereli

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