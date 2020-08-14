Erhan Tabakoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Erhan Tabakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

ERHAN TABAKOĞLU KİMDİR?

1967 Kırklareli doğumlu, Tekirdağlı. İlk ve ortaokulu Alpullu’da tamamladı. Edirne Lisesinden 1984 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdi. Adana’da 2 yıl mecburi hizmet yaptı. Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 1992 yılında asistan olarak göreve başladı. 1996 yılında Göğüs hastalıkları uzmanı oldu. Trakya Üniversitesi uzman kadrosunda çalışmaya başladı. GATA Çamlıca Asker Hastanesinde 1997-1998 yıllarında askerlik yaptı. 1999 yılında Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör ünvanı aldı. 2012 yılında Yoğun bakım uzmanı oldu.

Mesleki gelişim için Trakya Üniversitesi dışında, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitelerinde görev yaptı.

Trakya Üniversitesinde yaklaşık 25 yıldır görev yapmaktadır.

Tıp fakültesi 5 sınıf koordinatörlüğü, Tıp eğitimi anabilimdalı öğretim üyeliği, fakülte yönetim kurulu seçilmiş doçent temsilciliği, Tıp Fakültesi Hastanesi ISO kalite belgesi alım sürecinde iç denetim sorumlusu olarak görev yaptı. Tıp Fakültesi Farabi koordinatörlüğü, Yabancı uyruklu öğrenciler akademik danışmanlığı, Uyku kliniği Göğüs Hastalıkları sorumluluğu, Trakya Üniversitesi Eğitim komisyonu Tıp Fakültesi öğretim üyeliği görevi yapmaktadır. 5 Akademik derneğe üyedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.