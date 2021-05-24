İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te canlı olarak yayınlanan Açık ve Net Özel programında gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Bakan Soylu, Kübra Par moderatörlüğündeki programda açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarının ardından Erhan Tuncel merak konusu oldu. Peki Erhan Tuncel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ERHAN TUNCEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erhan Tuncel 2 Eylül 1933 yılında Edirne'de dünyaya geldi.

Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari İlimler Doktorası yapmıştır. 1986-1992 yılları arasında Suriye Büyükelçisi, 1992-1993 yıllarında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürü, 1993-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve 1994-1998 yılları arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmış, aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.