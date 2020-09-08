Samsun Bağımsız milletvekili Erhan Usta hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında? Nereli? MHP'den neden ihraç edildi? İYİ Parti'ye geçti mi? sorularının cevapları araştırılıyor. Detayları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta, 1966 yılında Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır.

Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış daha sonra Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim Usta'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019'dan itibaren bağımsız olarak Samsun Milletvekilliği devam etmektir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olan Usta yüzde 21,08 oy almıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1966 yılında Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya gelen Erhan Usta, 54 yaşındadır.

İYİ PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

Günboyu gazetesinin haberine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Ankara Günay Düğün Salonu'nda İYİ Parti'ye katılım töreni gerçekleştirilecek. Erhan Usta'nın bu katılım töreninde yer alması bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan Usta, törenin ardından açıklama yapacağını belirtti.

NEDEN MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ?

Erhan Usta, 2018'de TBMM'de "Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir" deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti.

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere “MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” diye yanıt vermişti.

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta oy kararı ile partisinden ihraç edilmiştir. Usta karara ilişkin olarak,“Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım” değerlendirmesinde bulunmuştu.