Eric Asamoah Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Asamoah Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Asamoah Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Asamoah Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Asamoah Frimpong 14 Şubat 1990 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Eric Asamoah-Frimpong Karikari şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Asamoah Frimpong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Eric Asamoah Frimpong'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Asamoah Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Asamoah Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eric Asamoah Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Asamoah Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında ES Sahel

1 Ağustos 2010 yılında CS Hammam-Lif

30 Haziran 2011 yılında ES Sahel

1 Temmuz 2011 yılında CS Hammam-Lif

30 Haziran 2012 yılında ES Sahel

1 Ocak 2013 yılında CS Hammam-Lif

1 Temmuz 2013 yılında Bayelsa

1 Temmuz 2016 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2018 yılında Niger Tornad.

Eric Asamoah Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Asamoah Frimpong şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UC Santa Barbara

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.