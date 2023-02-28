Eric Bille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Bille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eric Bille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eric Bille 24 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Eric Yves Bille şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eric Bille Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Bille'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eric Bille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eric Bille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Şubat 2023 yılında MSK Zilina B
Eric Bille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eric Bille şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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