Eric Bosomtwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bosomtwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Bosomtwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Bosomtwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Bosomtwi 30 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Bosomtwi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Eric Bosomtwi'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Bosomtwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Bosomtwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Bosomtwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Bosomtwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Bosomtwi şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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