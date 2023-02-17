Eric Briner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Briner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Briner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Briner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Briner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Briner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Briner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Briner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Briner 1 Şubat 1996 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur.  İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Briner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Briner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Eric Briner'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Brinerboyu ve yaşı kaç

Eric Briner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Briner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Eric Briner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Briner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U18

1 Ocak 2014 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Köniz

1 Ocak 2017 yılında FC Breitenrain

Eric Briner kimdir

Eric Briner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Briner şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Köniz, BSC Young Boys

Eric Briner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U18 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Eric Briner nereli

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