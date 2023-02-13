Eric Curbelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Curbelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Curbelo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Curbelo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Curbelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Curbelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eric Curbelo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Curbelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Curbelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Curbelo 14 Ocak 1994 tarihinde Santa Brígida şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric Curbelo de la Fe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Curbelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cristovinho yapmaktadır. Eric Curbelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eric Curbelo'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Curbeloboyu ve yaşı kaç

Eric Curbelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Curbelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Eric Curbelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Curbelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Telde

21 Ağu 2015 yılında SD Leioa

1 Ocak 2016 yılında Las Palmas Atl.

2 Ocak 2019 yılında Las Palmas

Eric Curbelo kimdir

Eric Curbelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Curbelo şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eric Curbelo nereli

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