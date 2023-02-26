Eric Danso Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Danso Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Danso Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Danso Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Danso Boateng 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Danso Boateng Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Eric Danso Boateng'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Danso Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Danso Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Danso Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Danso Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Danso Boateng şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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