Eric Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Davis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Davis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Eric Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Davis 31 Mart 1991 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Éric Javier Davis Grajales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Davis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dedra Football Agency yapmaktadır. Eric Davis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Eric Davis'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Davis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickdavis31

Eric Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Davis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Eric Davis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2011 yılında CA Fénix

21 Ocak 2013 yılında Árabe Unido

30 Haziran 2013 yılında CA Fénix

17 Temmuz 2013 yılında San Miguelito

1 Temmuz 2015 yılında Árabe Unido

11 Eylül 2015 yılında Dunajska Streda

Eric Davis kimdir

Eric Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Davis şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Eric Davis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eric Davis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi