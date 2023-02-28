Eric Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Davis 31 Mart 1991 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Éric Javier Davis Grajales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Davis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dedra Football Agency yapmaktadır. Eric Davis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Eric Davis'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Davis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickdavis31

Eric Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Davis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Davis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2011 yılında CA Fénix

21 Ocak 2013 yılında Árabe Unido

30 Haziran 2013 yılında CA Fénix

17 Temmuz 2013 yılında San Miguelito

1 Temmuz 2015 yılında Árabe Unido

11 Eylül 2015 yılında Dunajska Streda

Eric Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Davis şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Eric Davis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 5 gol atmıştır.

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