Eric Esso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Esso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Esso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Esso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Esso 21 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Esso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Esso'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Esso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Esso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Esso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Esso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Eric Esso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Esso şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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