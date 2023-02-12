Eric Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eric Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Garcia 9 Ocak 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric García Martret şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Puyol, De la Peña & Sostres yapmaktadır. Eric Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Garcia'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eric Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ericgm3/

Eric Garciaboyu ve yaşı kaç

Eric Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eric Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Man City U18

1 Temmuz 2018 yılında Man City U23

1 Temmuz 2019 yılında Man. City

1 Temmuz 2021 yılında Barcelona

Eric Garcia kimdir

Eric Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Garcia şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Barcelona (2008–2017)

Eric Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Eric Garcia nereli

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