Eric Jospin Bekale Biyoghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Jospin Bekale Biyoghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Jospin Bekale Biyoghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Jospin Bekale Biyoghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Jospin Bekale Biyoghe 4 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Jospin Bekale Biyoghe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Jospin Bekale Biyoghe'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Jospin Bekale Biyoghe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekalebiyoghe/

Eric Jospin Bekale Biyoghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Jospin Bekale Biyoghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Jospin Bekale Biyoghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Jospin Bekale Biyoghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında US Tataouine

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Eric Jospin Bekale Biyoghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Jospin Bekale Biyoghe şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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