Eric Kahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Kahl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Kahl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Kahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Kahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Kahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Kahl 27 Eylül 2001 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsveç,Tayland uyrukludur.Gerçek adı da Eric Andre Kahl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Kahl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wagnsson Sports&Entertainment yapmaktadır. Eric Kahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Kahl'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eric Kahl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eric_kahl_/

Eric Kahlboyu ve yaşı kaç

Eric Kahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Kahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eric Kahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Kahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2019 yılında AIK

24 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

Eric Kahl kimdir

Eric Kahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Kahl şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AIK Solna (-2020)

Eric Kahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Eric Kahl nereli

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