Eric Mathoho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Mathoho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Mathoho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Mathoho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Mathoho 1 Mart 1990 tarihinde Tshiombo, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Molomowanadou Eric Mathoho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Mathoho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QTS yapmaktadır. Eric Mathoho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Eric Mathoho'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Mathoho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Mathoho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Mathoho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Mathoho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2012 yılında Kaizer Chiefs

Eric Mathoho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Mathoho şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eric Mathoho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tshiombo XI Securitas, The Dolphins

Güney Afrika takımında 3 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika U23 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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