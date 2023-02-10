Eric Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Meza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Meza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eric Meza

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Meza 8 Nisan 1999 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Meza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Eric Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Meza'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Mezaboyu ve yaşı kaç

Eric Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eric Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Colón II

1 Şubat 2021 yılında CA Colón

Eric Meza kimdir

Eric Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Meza şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eric Meza nereli

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