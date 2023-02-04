Eric Njo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Njo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Njo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Njo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Njo 1 Haziran 2004 tarihinde Sens şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Njo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Njo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Njo'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Njo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Njo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Njo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Njo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Troyes

Eric Njo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Njo şuan Troyes takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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