Eric Nohlgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Nohlgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Nohlgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Nohlgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Nohlgren 26 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Nohlgren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Nohlgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Nohlgren'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Nohlgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Nohlgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eric Nohlgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Nohlgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında IFK Falköping

8 Ocak 2017 yılında IK Franke

1 Temmuz 2017 yılında IFK Falköping

1 Ocak 2018 yılında Lindome GIF

28 Temmuz 2021 yılında Örgryte

6 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Eric Nohlgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Nohlgren şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IFK Falköping (-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.