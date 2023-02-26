Eric Ofori Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Ofori Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Ofori Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Ofori Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Ofori Antwi 30 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Ofori Antwi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Professionals yapmaktadır. Eric Ofori Antwi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Ofori Antwi'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Ofori Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Ofori Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Ofori Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Ofori Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Amidaus Prof.

1 Ağustos 2014 yılında Asante Kotoko

25 Ocak 2017 yılında Medeama

30 Eylül 2021 yılında Legon Cities FC

3 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Eric Ofori Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Ofori Antwi şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Eric Ofori Antwi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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