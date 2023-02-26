Eric Okyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Okyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Okyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Okyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Okyere 26 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Okyere Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Okyere, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Okyere'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Okyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Okyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Okyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Okyere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Accra Lions

Eric Okyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Okyere şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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