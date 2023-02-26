Eric Osei Bonsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Osei Bonsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Osei Bonsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Osei Bonsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Osei Bonsu 5 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Osei Bonsu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Osei Bonsu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Osei Bonsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Osei Bonsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Osei Bonsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Osei Bonsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Eric Osei Bonsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Osei Bonsu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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