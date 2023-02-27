Eric Preljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Preljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Preljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Preljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Preljevic 31 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Eric Preljević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Preljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Preljevic'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Preljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Preljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eric Preljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Preljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2022 yılında Vikt. Köln U19

24 Ocak 2023 yılında Titus Petange

Eric Preljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Preljevic şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hertha 03 Zehlendorf (-2019), Hertha BSC (2019-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.