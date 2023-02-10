Eric Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Ramirez 21 Eylül 1996 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric Iván Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Ramirez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Eric Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eric Ramirez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eric Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gimnasia II

23 Ağu 2018 yılında Quilmes

30 Haziran 2019 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2020 yılında Gimnasia

Eric Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Ramirez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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