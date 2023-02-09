Eric Remedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Remedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Remedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Remedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Remedi 4 Haziran 1995 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric Daian Remedi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Remedi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Eric Remedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Remedi'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Remedi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Eric_Remedi

http://www.instagram.com/eric_remedi/

Eric Remedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Remedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eric Remedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Remedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2015 yılında Banfield

10 Temmuz 2018 yılında Atlanta

15 Şubat 2021 yılında San Jose

3 Ocak 2023 yılında Banfield

Eric Remedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Remedi şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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