Eric Serge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Serge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Serge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Serge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Serge 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Serge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Serge'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Serge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Serge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Serge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Serge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2021 yılında El Makasa

27 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Eric Serge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Serge şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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