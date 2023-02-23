Eric Topor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Topor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Topor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Topor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Topor 12 Şubat 2005 tarihinde Oak Lawn şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Eric Topór şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Topor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMA Everest yapmaktadır. Eric Topor, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Topor'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Topor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Topor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Topor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Topor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında AKS SMS U19

10 Temmuz 2022 yılında Termalica

Eric Topor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Topor şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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