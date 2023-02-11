Eric Tovo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Tovo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Tovo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Tovo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Tovo 6 Mart 1992 tarihinde Perez, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric Joel Tovo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Tovo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Eric Tovo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eric Tovo'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Tovo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Tovo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Tovo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Tovo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2016 yılında Ferrocarril Midland

30 Haziran 2017 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2019 yılında CD Riestra

1 Şubat 2021 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2021 yılında CD Riestra

Eric Tovo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Tovo şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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