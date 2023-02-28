Eric Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Traore 21 Mayıs 1996 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Burkina Faso,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Traore Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZA consulting yapmaktadır. Eric Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Traore'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eric Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında US Ouagadougou

1 Ocak 2016 yılında Aswan SC

19 Temmuz 2016 yılında El Makasa

1 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

9 Ekim 2022 yılında Enppi SC

30 Haziran 2023 yılında Pyramids FC

Eric Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Traore şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eric Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ouagadougou

Burkina Faso takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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