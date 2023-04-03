Eric Uhlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Uhlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Uhlmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Uhlmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Uhlmann 5 Ocak 2003 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Uhlmann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Eric Uhlmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Uhlmann'nin Hannover 96 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Uhlmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Uhlmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eric Uhlmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Uhlmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover

Eric Uhlmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Uhlmann şuan Hannover 96 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eric Uhlmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sachsen Leipzig (-2011), RasenBallsport Leipzig (2011-2022)

Almanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.