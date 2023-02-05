Eric Vandenabeele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Vandenabeele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Vandenabeele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Vandenabeele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Vandenabeele 16 Aralık 1991 tarihinde Calais şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Vandenabeele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Eric Vandenabeele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Vandenabeele'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eric Vandenabeele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Vandenabeele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Vandenabeele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Vandenabeele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2016 yılında Grenoble

1 Temmuz 2020 yılında Valenciennes FC

30 Ağu 2022 yılında Rodez AF

Eric Vandenabeele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Vandenabeele şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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