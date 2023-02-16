Erich Berko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erich Berko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erich Berko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erich Berko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erich Berko 6 Eylül 1994 tarihinde Ostfildern-Ruit şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erich Berko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 22 Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Erich Berko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erich Berko'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erich Berko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erich Berko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erich Berko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erich Berko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2011 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2015 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2016 yılında Dresden

1 Temmuz 2019 yılında Darmstadt 98

31 Ocak 2022 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Netanya

31 Ocak 2023 yılında Hallescher FC

Erich Berko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erich Berko şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erich Berko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stuttgarter Kickers (-2006), VfB Stuttgart (2006-2012)

Almanya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 23 numaralı formasıyla 14 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.