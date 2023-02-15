Erick Brendon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Brendon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Brendon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Brendon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Brendon 23 Mayıs 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Brendon Pinheiro da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Brendon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Erick Brendon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Brendon'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erick Brendon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickbrendon95/

Haberin Devamı

Erick Brendon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick Brendon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Brendon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Brendon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Botafogo

1 Ocak 2016 yılında América-RJ

1 Aralık 2016 yılında Botafogo

1 Ocak 2017 yılında AA Portuguesa

1 Ocak 2018 yılında Central

1 Temmuz 2018 yılında CA Barra

1 Ocak 2019 yılında Goytacaz-RJ

1 Temmuz 2019 yılında Värnamo

26 Temmuz 2022 yılında Östersund

Erick Brendon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Brendon şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Botafogo de Futebol e Regatas (RJ)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.