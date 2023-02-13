Erick Cabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Cabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Cabaco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick Cabaco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Erick Cabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Cabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Cabaco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Cabaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Cabaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Cabaco 19 Nisan 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Cathriel Cabaco Almada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Cabaco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Erick Cabaco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Cabaco'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erick Cabaco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickcabaco19/

Erick Cabacoboyu ve yaşı kaç

Erick Cabaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick Cabaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erick Cabaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Cabaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rentistas

8 Ocak 2016 yılında Nacional

27 Ağu 2016 yılında AS Nancy

30 Haziran 2017 yılında Nacional

1 Eylül 2017 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Levante

31 Ocak 2020 yılında Getafe

26 Temmuz 2022 yılında Granada

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Erick Cabaco kimdir

Erick Cabaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Cabaco şuan Granada takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Erick Cabaco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erick Cabaco nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?