Erick Cabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Cabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Cabaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Cabaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Cabaco 19 Nisan 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Cathriel Cabaco Almada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Cabaco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Erick Cabaco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Cabaco'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erick Cabaco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickcabaco19/

Erick Cabaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick Cabaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erick Cabaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Cabaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rentistas

8 Ocak 2016 yılında Nacional

27 Ağu 2016 yılında AS Nancy

30 Haziran 2017 yılında Nacional

1 Eylül 2017 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Levante

31 Ocak 2020 yılında Getafe

26 Temmuz 2022 yılında Granada

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Erick Cabaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Cabaco şuan Granada takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Erick Cabaco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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