Erick Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Canales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Canales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Canales 7 Haziran 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Erick Alfredo Canales Colunga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Canales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Erick Canales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Canales'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Canales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erickcanales_2/

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Erick Canales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Canales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Canales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Canales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Alian. Lima U20

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

20 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2022 yılında UTC

Erick Canales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Canales şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Erick Canales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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