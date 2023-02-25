Erick Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Flores 30 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erick Flores Bonfim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Flores Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RN Sports yapmaktadır. Erick Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Flores'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erick Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Flamengo

1 Mart 2010 yılında Ceará SC

31 Ağustos 2010 yılında Flamengo

1 Eylül 2010 yılında Náutico

31 Aralık 2010 yılında Flamengo

1 Ocak 2011 yılında Boavista SC

30 Nisan 2011 yılında Flamengo

1 Mayıs 2011 yılında Duque de Caxias

30 Kasım 2011 yılında Flamengo

1 Ocak 2012 yılında Itumbiara

31 Mayıs 2012 yılında Flamengo

1 Eylül 2012 yılında Avaí FC

31 Aralık 2012 yılında Flamengo

1 Ocak 2013 yılında Boavista SC

31 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Haziran 2013 yılında ABC FC

30 Kasım 2013 yılında Flamengo

1 Ocak 2014 yılında São Bernardo-SP

30 Haziran 2014 yılında Flamengo

1 Temmuz 2014 yılında Fortaleza

30 Ekim 2014 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2015 yılında Boavista SC

1 Temmuz 2015 yılında FK Kukësi

23 Ağustos 2016 yılında Boavista SC

25 Nisan 2017 yılında Criciúma EC

1 Aralık 2017 yılında Boavista SC

20 Nisan 2018 yılında Brasiliense FC

8 Ağustos 2018 yılında Boavista SC

1 Ocak 2019 yılında Brasiliense FC

17 Mayıs 2019 yılında Boavista SC

28 Temmuz 2020 yılında Volta Redonda

31 Ocak 2021 yılında Boavista SC

26 Nisan 2021 yılında Remo

15 Aralık 2021 yılında Boavista SC

17 Ocak 2022 yılında Remo

22 Ağustos 2022 yılında Flamurtari FC

Erick Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Flores şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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