Erick Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Flores kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick Flores ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Erick Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Flores 30 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erick Flores Bonfim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Flores Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RN Sports yapmaktadır. Erick Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Flores'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Flamengo

1 Mart 2010 yılında Ceará SC

31 Ağustos 2010 yılında Flamengo

1 Eylül 2010 yılında Náutico

31 Aralık 2010 yılında Flamengo

1 Ocak 2011 yılında Boavista SC

30 Nisan 2011 yılında Flamengo

1 Mayıs 2011 yılında Duque de Caxias

30 Kasım 2011 yılında Flamengo

1 Ocak 2012 yılında Itumbiara

31 Mayıs 2012 yılında Flamengo

1 Eylül 2012 yılında Avaí FC

31 Aralık 2012 yılında Flamengo

1 Ocak 2013 yılında Boavista SC

31 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Haziran 2013 yılında ABC FC

30 Kasım 2013 yılında Flamengo

1 Ocak 2014 yılında São Bernardo-SP

30 Haziran 2014 yılında Flamengo

1 Temmuz 2014 yılında Fortaleza

30 Ekim 2014 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2015 yılında Boavista SC

1 Temmuz 2015 yılında FK Kukësi

23 Ağustos 2016 yılında Boavista SC

25 Nisan 2017 yılında Criciúma EC

1 Aralık 2017 yılında Boavista SC

20 Nisan 2018 yılında Brasiliense FC

8 Ağustos 2018 yılında Boavista SC

1 Ocak 2019 yılında Brasiliense FC

17 Mayıs 2019 yılında Boavista SC

28 Temmuz 2020 yılında Volta Redonda

31 Ocak 2021 yılında Boavista SC

26 Nisan 2021 yılında Remo

15 Aralık 2021 yılında Boavista SC

17 Ocak 2022 yılında Remo

22 Ağustos 2022 yılında Flamurtari FC

Erick Flores kimdir

Erick Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Flores şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erick Flores nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi