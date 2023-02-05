Erick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick 14 Kasım 1997 tarihinde Nova Lima (MG) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Luis Conrado Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMC Sports yapmaktadır. Erick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Erick'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 13 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Erick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Operário-PR

14 Kasım 2018 yılında PSTC

1 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

Erick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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