Erick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick 3 Ocak 1997 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Samuel Correa Farias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ETMINAN BRAZIL yapmaktadır. Erick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Erick'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Erickboyu ve yaşı kaç

Erick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Vejle BK

19 Şubat 2018 yılında Boa Esporte

10 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında Gloria

30 Mayıs 2019 yılında Hercílio Luz-SC

8 Temmuz 2019 yılında Inter de Lages

30 Ağu 2019 yılında Avenida

23 Ekim 2020 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında Nova Mutum EC

27 Mayıs 2021 yılında Ypiranga-RS

8 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

30 Mayıs 2023 yılında Ypiranga-RS

Erick kimdir

Erick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erick nereli

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