Erick Morillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Morillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Morillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Morillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Morillo 19 Şubat 2000 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Erick Stalin Morillo Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Morillo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Erick Morillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Erick Morillo'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Morillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stalinmorillo18/

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http://www.facebook.com/StalinMC1

Erick Morillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Morillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Morillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Morillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında César Vallejo

Erick Morillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Morillo şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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