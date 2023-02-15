Erick Otieno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Otieno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Otieno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Otieno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Otieno 27 Eylül 1996 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Kenya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Ouma Otieno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Otieno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atotos Sports Management yapmaktadır. Erick Otieno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Erick Otieno'nin AIK Solna ile sözleşmesi 21 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erick Otieno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erick_marcelo_ouma/

Erick Otieno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick Otieno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erick Otieno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Otieno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gor Mahia FC

18 Ocak 2017 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2018 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2018 yılında Vasalunds IF

1 Ocak 2020 yılında AIK

Erick Otieno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Otieno şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Erick Otieno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kenya takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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